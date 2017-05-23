Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "15 Temmuz gerçekleşseydi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı kim olacaktı. Bunlar ortaya çıkarılmalı" dedi

"Çaycıyı çorbacıyı bırakın, yılana çıyana bakın"

"Sayın Cumhurbaşkanı 'ihanet içinde kim olursa gözünün yaşına bakmayacağız. İsterse babamın oğlu olsun.' görüşündedir." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Biz bu görüş ve tutumu umut verici, son derece de isabetli değerlendiriyoruz. 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra artık bahane tükenmiştir. Kripto damarın kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul ve üslup açısından kendisini emniyete almış FETÖ’nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır. Hükümete diyorum ki çaycıyı çorbacıyı bırakın, yılana çıyana bakın. Zahire değil zehre odaklanın. Zarfa değil mazrufa dikkat kesilin. Kapıcıyı, odacıyı, memuru, işçiyi, onu bunu değil, 15 Temmuz’un kurgusunu, saldırı planlamasını yapan sözde akıl ve akil hocalarını yakalayın."

"Türkiye'nin ABD'ye verdiği nota haklıdır"

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananları değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur." AA