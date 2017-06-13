Bahçeli: FETÖ'nün hücreleri aktiftir

Fren tutmayan bazı şuur ve akıl yoksunlarının, Mehmetçiğe "lejyoner" diyecek kadar çıldırdıklarını belirten Bahçeli, "Türk askerine 'lejyoner' demek bühtan olması şöyle dursun, su katılmamış bir alçaklık, ayağımızın altında çiğnediğimiz isnattır. Türk düşmanlarına paralı gece bekçiliği, kiralık kalem nöbetçiliği, tasmalı siyasi sözcülük yapanların Mehmetlerimizin haysiyetiyle oynaması utanmazlığın daniskası, ahlaksızlığın dik alasıdır." dedi.

"Anlamak mümkün değil"

Türkiye'nin doğru bir hamleyle, Körfez’de yükselen tansiyonun diyalogla çözüme kavuşturulmasını istediğini, bu konuda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin Katar ile tarihsel bağları olduğunu dile getirdi.

"Katarla imzalanan anlaşmaların TBMM’de 8 Haziran günü rutin onayı, görülen odur ki birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir." diyen Bahçeli, "Katar’da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yokken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"İddialı olmayalım mı"

"Dünya Doha’dadır. Yedi düvel komşu coğrafyalara demir atmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır? Neyimiz eksik, neremiz yetersizdir? diye sordu.

Bahçeli, "Türkiye, bekasının müdafaası amacıyla yedek kulübesinde değil sahada olmalıdır; kıyıda, köşede, kenarda değil bölgenin kalpgahında, gerekirse, gücü yeterse kaptan köşkünde bulunmalıdır. Bunun neresi mahsurludur? İddialı olmayalım mı? İrademizi göstermeyelim mi? Aktif, çok yönlü, başkent Ankara merkezli, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika istemeyelim mi?" diye konuştu.

"Kimlerin nam ve hesabına çalışıyorsunuz?"

"Eğer yürekliyseniz, eğer minderden kaçmayacaksanız, eğer sıkıyı görüp araziye uymayacaksanız; ABD’ye ne işiniz var Ortadoğu’da deyin de endamınızı görelim, adamsınız diyelim. Bakın biz söyledik, yine söylüyoruz, yine söyleyeceğiz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP’nin cesareti varsa, Rabia polemiğine değil emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun, bunu dert edinsin." dedi.

"FETÖ'nün hücreleri aktiftir"

FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Bahçeli, "Ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir." diye konuştu.