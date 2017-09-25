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Bahçeli: Durum çok ciddi, tehdit çok açıktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY’deki gayrimeşru referandumu değerlendirdi. "Durum çok ciddi, tehdit çok açıktır, tehlike çok yakındır." dedi.

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Bahçeli: Durum çok ciddi, tehdit çok açıktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY’deki gayrimeşru referandumu değerlendirdi.

Bahçeli, IKBY'de gayrimeşru referandumla ilgili olarak, “Barzani ve Peşmergelerinin yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan korsan referandum yok hükmündedir. Hükümsüz referanduma siyasi, hukuki sonuçlar kazandırma çabaları tüm bölgeyi içine alacak büyük bir yangının fitilini ateşleyecek. Türkmenlerin tarihi topraklarının zorla ilhak edilmeye çalışılması, bir cinnet belirtisidir . Erbil’deki diplomatik misyonumuz kapatılmalı, Türkiye’deki Barzani temsilcileri ülke dışına çıkarılmalıdır.’ ifadelerini kullandı.

İsrail’in bölgede kendisinden sonra “ikinci bir çıbanbaşı” oluşturma hevesinde olduğunu söyleyen Bahçeli, “Durum çok ciddi, tehdit çok açıktır, tehlike çok yakındır. Konu Türkiye için hafife alınamayacak bir milli güvenlik sorunudur ” dedi.
 

Etiketler: MHP Genel Başkanı Bahçeli
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