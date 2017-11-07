Bahçeli: Devletin yanındayız, hükümetin destekçisiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadeleye değinen Bahçeli, "Bizden çözüm isteniyorsa, işte bizim çözüm önerimiz, daha önce de dile getirdiğim gibi aynısıyla şöyledir. Bir, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün teröristler silahlarıyla birlikte teslim olmalıdır. İki, tamamı Türk adaletine hesap vermeli ve verilecek hükme rıza göstermelidir." diye konuştu.

Hükümet, teröristleri teslim almalı, adaletin önüne çıkarmalı diyen MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu mümkün olmuyorsa mücadelenin doğası kapsamında gereğin eksiksiz yapmaktır. Bu süreçte devletin yanındayız. Seçilmiş hükümetin destekçisiyiz. Kahraman asker ve polisimizin de hilafsız arkasındayız"

Kaynak: TRT Haber