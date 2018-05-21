Bahçeli: Bu iş Sayın Erdoğan’ın seçilmesiyle ilk turda biter

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için Twitter hesabından net mesaj verdi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın TBMM’de üstünlüğü alacağını söyledi ve ekledi:

"Cumhur İttifakı’na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu’na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile!

Cumhur İttifakı’na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu’na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile! — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 21 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah’ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır.

Güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır.

Diyorlar ki, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.” Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler."

Kaynak: TRT Haber