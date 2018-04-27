Bahçeli: Abdullah Gül'ün adaylığına ihtimal vermiyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bahçeli, "MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin, "Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin, bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum.' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur." dedi.

"Kardeş arasında vefa vardır, sadakat vardır"

Bu konuda Twitter hesabından yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Düşünün, bir partinin kurucususunuz, başbakan, dışişleri bakanı olmuşsunuz ve bir Meclis grup toplantısında Erdoğan sizi, 'Cumhurbaşkanı adayımız, kardeşimiz Abdullah Gül' diye takdim ediyor. 'Kardeşim Abdullah Gül' ifadesiyle takdimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sadakat vardır, sevgi vardır, saygı vardır. Bunu dikkate almak lazım."

"Aday olması yanlış olur"

Bahçeli, siyaseti yozlaştırmadan, siyaset irtibatlarını bazı kırgınlıklara sebebiyet vermeyecek boyutta sürdürmekte yarar bulunduğunun altını çizerek, Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişinin kafasında oluşabilecek her türlü soruyu açıklığa kavuşturabilmek için devletin tüm kademelerine müracaat ederek bilgi sahibi olabileceğini belirten Bahçeli, "Bunları yaparak hala 'çatıydı, şuydu' diyerek birtakım şeylere giriyorsa o zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. Ben aday olacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü yanlış olur. Ama 'ille de aday olmayı düşünüyorum' diyorsa Allah yolunu açık etsin. Kim aday yapacaksa yapsın." dedi.

"Gül-Davutoğlu görüşmesi iflas etti"

MHP Lideri Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı, Gül'ün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi ve Davutoğlu'nun "Erdoğan hepimizin adayı" açıklamasına ilişkin, "Sayın Gül ile Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir." dedi.

"Davutoğlu 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak sayın Erdoğan'ı destekliyorum' demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Davutoğlu bey ile Gül arasındaki görüşmelerde, 'Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı' konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Davutoğlu sonucu bağlamıştır. Bu sonuca Abdullah Gül Bey'in bir cevap vermesi lazım. 'Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur' demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş, Gül'e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık."

Bahçeli, Abdullah Gül'ün sessizliğinde ısrarcı olmasını, "çok yanlış bir tutum" olarak değerlendirdi.

Danışıklı dövüş iddiaları Seçim kararı alınmasıyla ilgili "danışıklı dövüş" iddialarının değerlendirilecek bir boyutu bulunmadığını vurgulayan Bahçeli, "Bunu söyleyenler bizi tanımıyor. Eğer gerçekten tanıyorlarsa iftira ediyorlar. Biz kimseyle pazarlık içinde olamayız, danışıklı dövüş hareketi yapacak karakterde biri değiliz. İnandıklarımızı söyler, ona göre de hareket ederiz. Bazı televizyonlarda konuşuyorlar, siyasilerden de söyleyenler var ama gelecekte tarih gerçeği yazdığı zaman, acaba utanma erdemini ortaya koyabilecekler mi? Ondan da şüphem var." dedi. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçişi "CHP'nin ve diğer partilerin aday arayışı sürüyor. Henüz bir netlik yok. Bu bir kurgu mudur, plan mıdır? Kılıçdaroğlu sizce aday olacak mı?" sorusunu cevaplandıran Bahçeli, bir siyasi projenin iç ve dış odaklar tarafından Türkiye'de uzun zamandır uygulandığına dikkati çekti. Seçime girme yeterliliği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabullenilmiş bir siyasi partinin, kendisini ve Türkiye'yi siyasi etik yönüyle zedeleyecek bir davranışta bulunmaması gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Kalkıp 'Demokrasi için teşekkür ediyorum' diyeceği yerde, 'Biz sorunumuzu çözdük, seçime giriyoruz. Nazik davranışınızdan, bizi kurtaracak yaklaşımınızdan dolayı CHP'ye demokrasi adına teşekkür ediyorum' diyerek 15 CHP'li milletvekilini geldiği yere gönderip boynu bükükler oyununa son vermek lazım." değerlendirmesinde bulundu. "21 Mayıs'ta milletvekili adaylarımızı topluma takdim edeceğiz."

Bahçeli, MHP'de görülmeyen, fark edilmeyen bir dinamizmin kendi kendine oluştuğunu vurguladı.

"Erken seçim sürecinde MHP teşkilatlarını tamamlamış, seçime hazır hale gelmiş, seçimi gerektirecek ön çalışmalara, propaganda araçları ve seçim beyannamesi de dahil olmak üzere, hazırlıklarını yapmış vaziyettedir."

Bahçeli, 24 Haziran'da erken seçim olacağını anımsatarak, "Bu seçimle ilgili, öneren partilerden birisi olmamız sebebiyle, bir ön hazırlığımızın olması lazım. O hazırlıklar yeterli sayılamayabilir. Ama buna rağmen seçime girmeye cesaret verecek bir çalışma ortamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle herkesten önce adayları tespit etmek için müracaatları başlattıklarını ve 3 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar müracaatları alacaklarını bildiren Bahçeli, "Sonra seçim takvimindeki sürece paralel bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmek suretiyle Allah nasip ederse 21 Mayıs'ta milletvekili adaylarımızı topluma takdim edeceğiz." dedi.

"Cumhur İttifakı millet aklı"

"Seçim sloganınız belirlendi mi?" sorusu üzerine Devlet Bahçeli, seçimin güncelleriyle ilgili sloganların hazırlanacağını belirterek, "Ama partimizin önünde 300 küsur metrekarelik bir alanımız var. Orada 'Cumhur İttifakı millet aklı' yazıyor. Bununla başladık. 'Cumhur İttifakı onun bunun değil, milletin aklıyla ortaya çıkmış bir yapıdır' diye düşünerek bunu seçtik. Önümüzdeki günlerde sloganların bazıları da kamuoyu ile paylaşılabilir." ifadelerini kullandı.

'Seçimler sonrası Başkan Yardımcısı olur musunuz? MHP kabinede yer alır mı?'' sorularına da yanıt veren Bahçeli, “Böyle bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Ülkücü hareket böyle bir duruma düşmez” ifadelerini kullandı.

Koçdemir'in istifası'

Bahçeli, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in istifasına ilişkin soruya, "Milletvekili olmakla birlikte uzun zamandır MHP ile ilgisini soğutmuş, askıya almış bir arkadaşımızdı." yanıtını verdi.

Kaynak: AA