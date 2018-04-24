Bahçeli: Abdullah Gül'ün adaylığı üzerine sinsi bir strateji devrede

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ettiğini söyledi.

Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"Türkiye’ye tuzak kuruluyor"

"Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor." sözleriyle uyarıda bulunan Bahçeli, "24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir." dedi.

24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

Bahçeli, demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye’nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa hepsinin, freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gittiğini belirtti.

Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye’nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa kıpır kıpırdır. Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır."

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyen çevrelerin ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumda olduklarını vurguladı.

"Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP’ten kazıktan boşanmışlardır."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisinin devrede olduğunu vurgulayan Bahçeli, "FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir." dedi.

Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? "

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kardeşim' diyerek 2007'de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğini söylediği Abdullah Gül'e "Kardeşliği çiğnemek inançlarımızın neresinde yazılıdır?" sözleriyle seslendi.

"Sayın Erdoğan’ın 2007 yılı Nisan ayında “kardeşim” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?

Bakınız ne diyor Yusuf Has Hacib, gelin kulak verelim: “Bataklığa girenler dibini boyladı. Bir daha çıkamadı, sevinç bulamadı.” Sayın Gül, bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir.

Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?"

Sayın Erdoğan’ın 2007yılı Nisan ayında “kardeşim” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçişi

CHP'nin 22 Nisan vakasıyla İP'e kendini astığını bu endenle ne yazık ki FETÖ'nün siyasi mevzi kazandığını söyleyen Bahçeli, 15 milletvekilinin de İP'ye geçişinin kara bir leke olarak tarihe yazıldığını belirtti.

"15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?

Ne diyordu Yusuf Has Hacib:“Aymaz olma ey hakan,uyuma,uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak.” CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"23 Nisan’ı terörize eden nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır."

23 Nisan Meclis Oturumu'nda yaşananlara da değinen Bahçeli şu sözleri sarfetti;

"İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?"

İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

AKPM'nin 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesi çağrısı

Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin mevcut şartlarda meşruluğunun olmayacağını söyleyerek ertelenmesi için çağrıda bulunmasına da tepki gösterdi.

"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak, alayı birden,yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak,alayı birden,yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir."

"Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder."

Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

"Türkiye’nin gülmesi, GÜL’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla temin edilecektir."

MHP Lideri Bahçeli, 24 Haziran'da herkesin boyunun ölçüsünü alacağının altını çizerek, "Gül peşinde koşacağınıza; akıllı olun, adam olun, milli olun, ahlaklı olun; bunları olduktan sonra ne yapacaksınız öyle yapın." sözleriyle paylaşımlarını sonlandırdı.

"Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, GÜL’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir.

Malum siyasi göçükler köşe bucak görüşsünler bakalım, siyasi devre mülk pazarı kurup kiralık milletvekili sezonu açsınlar. 24 Haziran’da İP’sizinden sapsızına, SP’inden çürük CHP’sine kadar boylarının ölçüsünü sandıkta alacaklardır.

Ne demişti Yusuf Has Hacib: “Sana herkesten daha yakın olan yine kendindir. Gönlüne sinmeyen işi bırak, işte o kadar.” Gül peşinde koşacağınıza; akıllı olun, adam olun, milli olun, ahlaklı olun; bunları olduktan sonra ne yapacaksınız öyle yapın…"

Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, GÜL’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Bahçeli, düşman emellerin, iki güzide futbol kulübü olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırarak hadise çıkarmaya cüret ettiklerini açıkladı.

"Düşman emeller, her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar. İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar.

İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir."

İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber