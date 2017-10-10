Bahçeli: ABD'nin yanlıştan dönmesi temennimdir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize başvurularını askıya almasını "skandal bir karar" olarak nitelendirdi.

ABD'nin yanlıştan dönmesini ümit ettiğini söyleyen Bahçeli, "Vize buhranını sağduyu ve devlet aklıyla sonlandırmak herkesin görevidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, "Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir, Türk milletinin varlığının aslında ucu açık sınır alanıdır. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük, şimdi beli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84'ü söylemeyeyim, çünkü 85'in heyecanı kalmayacaktır." dedi.

"ABD'nin yanlıştan dönmesi temennimdir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin vize işlemlerini askıya almasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu hezeyanın, akıl tutulması anlamına gelen kararın iki ülkenin arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD'nin yanlıştan dönmesi, yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir. Zulümle abat olanın akıbetinin berbat olacağını ben değil, maneviyatımız söylüyor, tarih diyor, insanlık vicdanı ifade ediyor."