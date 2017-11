Bahçeli: ABD'deki dava ile Türk ekonomisi hedef alınmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

ABD'deki davanın, Türkiye'ye hedef aldığını Türk vatandaşı olan Zarrab'ın bir suçu varsa muhatabının da Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

-Milliyetçiliğin karşısında durmak kale kapılarını düşmana açmaktır.

-Ne kadar görülmese de MHP akın akın geliyor. Bittiğimizi eridiğimizi ileri sürüyorlardı, taban kaymasından bahsedenler de keçeyi suya atmışlardı. Ne oldu Ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti hepsini çılgına çevirdi.

-Türk gençliği gidene ağam gelene paşam demeyecektir. Bunlar ağızlarının payını da tam olarak almışlardır. 26 Kasım Pazar günü mahşeri bir kalabalık mücadelemizde göz doldurmuştur.

-Bir kısım siyasi marazi kesim milliyetçilikle dertleri varmış, bunları gelsinler bize anlatsınlar. Niye rahatsızlar çünkü kimliksizliğin esiri olmuşlar, çünkü Türk'e düşman kesilmişlerdir. Zihin fukara oldu mu akıl ukala olurmuş.

-Pensilvanya yetiştirmelerin, FETÖ'cülerin haçlıların sözcülüğüne soyunanların haklarından geleceğiz. Vatan savunmasında milli olmak konusunda payda ortak zemin aynı şuur birdir.

-Mısır'daki saldırıda 305 kişi hayatını kaybetti. Bu tablo korkunç bir terör eylemidir. Mısır'a bir kez daha başsağlığı diliyorum. Camiye saldırı İslam'a savaştır. İnsanlık suçudur.

-Her FETÖ'cü aynı zamanda PKK'lı her PKK'lı aynı zamanda PKK'lıdır. Bugünkü şartlarda İŞID'ın yaptğı da farklı değildir. Tutarsızlık ve komşu coğrafyalarda belirsizlik hat safhadadır. İŞID'lı teröristler ABD himayesinden Suriye'den çıkabiliyorlar. Tahliyesi an be an kameralara yansıyan teröristlerin bir bölümünün Türkiye'ye geldiği iddia ediliyor. Bunlar buralarda ne ypacaklar belirsizliğini koruyor.

-Nasıl bir oyun sahnededir? Bu oyun İslam ülkelerince hangi gerekçelerle sineye çekmektedir. Tarih bir milletin kanını, varlığını Türk milletinin varlığını inkar etmedi. Bunlar sırtını kime dayarsa dayasın vatan Türk'tür

-Soçi Zirvesi'nde 3 ülke barışın tesis edilmesi için kararlılıkların teyit etmiştir. Bu durum ümit vermektedir. 3 ülkenin mutabakatı anlamlıdır. PYD'nin taraf veya muhatap olarak katılımı olsaydı Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz edilemezdi. PYD demek PKK demek, PKK demek düşman demektir. Rusya'nın PYD ile arasına mesefa koyması önemlidir. Türkiye ile ABD arasında telefon diplomasisi geçmiştir. Trump, gecikmiş bir vicdan muhasebesi yapmış ve bunu sosyal medya hesabından bunu paylaşmıştır. Sayın Erdoğan, örüşmenin olumlu geçtiğini belirtimiştir. Bunun ne kadar inandırıcı olduğunu zaman gösterecektir.

-ABD'de süren bir yargı süreci vardır. Bir Türk vatandaşı sorguya çekilmekteri. ABD'deki dava hukuki olmaktan çıkmış, siyasi olmuştur. Zarrab denen şarlatan bir suç işlediyse hak ettiği cezaya çarptırılsın. Türk topraklarında işlenen bir suç varsa bunun yargılanması gereken yer Türk lyargısıdır. ABD elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye'ye vermelidir. Eğer suçluysa burada yargılanmalı ve Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Bununla Türk ekonomisi hedef alınmaktadır. Dava siyasi sonuçlar doğrulması açısından çarptırılmaktadır. Bizim şahıslarla ilgili bir endişemiz yoktur. Bizim milli gururumuzun incinmemesi gibi bir derdimiz vardır. Siyaset mertçe yapılır. Adam gibi yapılır. Türk geleneğinde pusu kültürüne yer yoktur. Zarrab ancak Türk mahkemelerinde yargılanmalıdır. Bu adamın yargılancagı huhuki sınrları bellidir. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: [ABD'deki Sarraf Davası] Türkiye'ye tezgah kurulmakta, Türk ekonomisinin çökertilmesi hedef alınmaktadır. pic.twitter.com/O1sN5vFdNZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Kasım 2017

-Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır öyle de kalacaktır. Özümüz neyse kökümüz neyi gerektiriyorsa onu yapacağız onunla bütün olacağız.