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Bahçeli: 16 Nisan'da kazanan Türkiye'dir

16 Nisan halk oylaması sonuçlarını değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır" dedi.

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Bahçeli: 16 Nisanda kazanan Türkiyedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "16 Nisan milli bir uyanıştır, FETÖ yerle bir olmuştur" dedi

Anayasa değişikliği halk oylamasında Türk milletinin kazandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur."

"Ederleri bir dolardır"

"Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize, yanak yanağa ise şimdilerde MHP'ye en çok saldıran alçaklar onlardır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseyi aldatmamalıdır. Hala lehine çalıştıkları yer bellidir. Hala aidiyetleri belirgindir. Bu kokuşmuşların hala gözleri Pensilvanya'da, ederleri de bir dolardır."

Etiketler: mhp, halk oylaması, fetö, devlet bahçeli
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