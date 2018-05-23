Bağımsız Türkiye Partisi'nin seçime girmeme kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, BTP'nin bu kararı hatırlatıldı.

Buna göre BTP, söz konusu seçime ilişkin aday listelerini YSK'ya teslim etmedi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 24 Haziran'da yapılacak seçime BTP'nin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine karar verildi.

Kaynak: AA