  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.591
    EURO 5.4
  • BIST 102257.65
    ALTIN 190.236
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bağımsız Türkiye Partisi seçime girmeme kararı aldı

Bağımsız Türkiye Partisi seçime girmeme kararı aldı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), seçime katılmama kararı aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bağımsız Türkiye Partisi seçime girmeme kararı aldı

24 Haziran seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermeleri gerekiyordu.

YSK'ye giden BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtti.

Bu seçimde rejim değişikliği olacağını, parlamenter sistemin değişerek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edileceğini savunan Terzi, "Böyle bir değişikliğin arkasında olmak istemiyoruz. Gerek iktidar partisi gerek muhalefet partileri beraber bu rejim değişikliğinin ortak suçluları olarak tarihte yerlerini alacaklardır. Bu yapılanma içinde olmayı düşünmedik ve bugün partimizin yetkili kurullarınca alınan karar gereği 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldık" dedi.

BTP'nin kararının ardından seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 8 parti girecek.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, btp, bağımsız türkiye partisi, 24 Haziran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER