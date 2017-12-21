BAE Maslahatgüzari Dışişleri'ne çağırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in skandal paylaşımına Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin izinli olması nedeniyle Büyükelçilik Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

BAE Dışişleri Bakanı ne demişti?

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylamıştı.

Arapça tweetde Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Kaynak: TRT Haber