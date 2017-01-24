Babasına bomba gönderen oğula 61 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Maltepe'de, babasına ait firmaya gönderdiği bombalı paketin patlaması sonucu, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Alican Kurdaş hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından, 61 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2016 günü, Maltepe'de faaliyet gösteren bir şirkette patlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kamera görüntüleri incelendiğinde, başında motosiklet kaskı olan erkek bir şahsın iş yeri güvenlik görevlisine, Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere paket bıraktığı kaydedilen iddianamede, paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin akabinde açıldığı esnada patlama meydana geldiği ve Kurdaş'la olay yerinde bulunan sekreter Sevgi Özcan ve şirketin ortağı Şahnur Ağaik'in yaralandıkları aktarıldı.

İddianamede, kamera görüntüleri incelendiğinde iş yerine bomba düzenekli paketi getiren şüphelinin Özdemir Osman Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şüphelinin aynı gün Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Baba oğul arasındaki husumet

Soruşturmanın ilk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü ifade edilen iddianamede, yapılan araştırmalar sonrası olayın terör saldırısı olmadığı ve baba oğul arasındaki husumetten kaynaklandığının tespit edildiği, bu nedenle dosyanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

İddianamede, olayla ilgili ifadesi alınan şirket ortağı Şahnur Ağaik'in, olay günü fiyonk ve kurdeleyle süslü kutunun Özdemir Osman Kurdaş tarafından açılacağı esnada, Kurdaş'ın "Bana hediye gelmiş. Yılbaşı değil, özel gün değil. Bana niye hediye göndermişler?" dediği ve bu sırada patlamanın meydana geldiğini söylediği anlatıldı.

Olayda yaralanan Kurdaş'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, oğlu Alican Kurdaş'ın 4 ay öncesinde şirketinde çalışmaya başladığını ve 6 bin lira maaş verdiğini, ancak oğlunun sürekli kendisine maaşının azlığından yakındığını, olaydan bir hafta öncesinden başlayarak işe gelmemeye başladığını, konuyla ilgili eski eşini aradığında kendisine "Alican'a bol para var. Derhal bir araba ver, benim artık kontrolümden çıkıyor. Kötü şeyler yapacak diye korkuyorum" dediğini, bu görüşmeden 2-3 gün sonra olayın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

İddianamede, Özdemir Osman Kurdaş'ın ifadesinde, eski eşi ile ayrıldıktan sonra sürekli olarak oğlunu kendisine karşı negatif yönlendirdiğini, kendisini ortadan kaldırıp mirasa konmak için oğlunun bu eylemi gerçekleştirdiğini düşündüğünü söylediği bildirildi.

Şüpheli Alican Kurdaş'ın ise ifadesinde, zarar verme kastının bulunmadığını, pişman olduğunu beyan ettiği aktarıldı. Sevgisiz ve ilgisiz babayla büyüdüğünü, babası tarafından adam yerine konulmadığından psikolojisinin bozulduğunu, babasından beklediği ilgiyi görmediğini öne süren Kurdaş'ın, patlayıcı madde hazırlamasındaki amacın, babasını ikaz etmek olduğunu, öldürme kastı bulunmadığını, aksi halde patlayıcının karışım oranını yükseltebileceğini ve içine çivi ve cam kırığı koyabileceğini ancak bunu yapmadığını iddia ettiği aktarıldı.

Paket bomba, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Şüpheli Alican Kurdaş'ın bu kapsamda, "Üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Alican Kurdaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Olaydan sonra, Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.