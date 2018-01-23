Azınlık cemaatlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye'deki azınlık cemaatleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti.

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Patriklikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabil etsin."

Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’e, “Zeytin Dalı Harekatı”nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz. #ZeytinDaliHarekati — Cemaat Vakıfları (@CemaatVakiflari) 21 Ocak 2018

Öte yandan Türk Yahudi Toplumu ve Cemaat Vakıfları da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, "Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz'e, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar temmenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz" mesajını paylaştı.

Amen .... https://t.co/O5okBdBKgb — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) 21 Ocak 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan teşekkür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da azınlık cemaatlerine Twitter'dan teşekkür etti. Kalın, "Cemaat vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın ayrıca azınlık cemaatlerinin destek açıklamalarının fotoğraflarını da paylaştı.

Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür. @CemaatVakiflari @tyahuditoplumu @markaresayan @lakivingas pic.twitter.com/dGjmJki2sy — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber