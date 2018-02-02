Azez polis gücünden TSK ve ÖSO'ya güvenlik desteği

Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye’nin desteği ile kurulan, muhaliflere bağlı polis gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’i terörden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’nın olası saldırılarına karşı geri güvenlikte destek sağlıyor.

Azez Emniyet Müdürü Ahmed Zeydan, “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile Azez bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Özgürleştirilmiş bölgelerde olası terör saldırılarının önüne geçmek için PKK’nın uyuyan hücreleri mercek altına alınmış durumda.” dedi.

Kentin çeşitli bölgeleri ve kritik ulaşım noktaları üzerinde kontrol noktaları oluşturulduğunu ve şüpheli tüm araçların durdurularak kontrol edildiğini dile getiren Zeydan, böylece teröristlerin halkın arasına karışarak kendilerini gizlemelerine imkan verilmediğini söyledi.

Zeydan, harekat başladıktan sonra bomba yüklü araç yakaladıklarını söyledi.

"Türk kardeşlerimiz Zeytin Dalı Harekatı’na başladıktan sonra birkaç defa bomba yüklü araç yakaladık. Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO güçlerinin geri güvenliğini sağlama odaklı bir rolümüz var. Harekata katılan güçlerin arkasından herhangi bir saldırı yapılmaması için çaba sarf ediyoruz.”

Azez’de yürüttükleri güvenlik faaliyetlerinde de bazı PYD/PKK unsurlarını yakaladıklarını hatırlatan Zeydan, terör örgütünün Fırat Kalkanı bölgesindeki etkisinin Türkiye’nin katkıları ve polis gücünün çalışmaları neticesinde zayıfladığını vurguladı.

Zeydan, Türkiye’nin desteği ile Azez ve çevresinde asayiş ve güvenliğin büyük ölçüde sağlandığını, halkın gündelik yaşamını daha rahat sürdürdüğünü ve bölgede her türlü suç faaliyeti ile etkin şekilde mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA