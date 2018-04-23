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Buradasınız : » » Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ilk resmi ziyaretini 24-25 Nisan'da Türkiye'ye gerçekleştirecek.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiyeye gelecek

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 7'nci toplantısı gerçekleştirilecek.

Seçim sonrası ilk yurt dışı ziyareti

Söz konusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurt dışı seyahatini teşkil edecek.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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