Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: TANAP, Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

"Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür, bizim gücümüz bizim birliğimizdedir"

İlham Aliyev, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle elde edilen kazanımlara çok sevindiklerini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorulmaz faaliyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce çevrildi. Türkiye, öyle bir ülke ki dünya gündemini belirlemektedir. Biz Azerbaycan’da buna seviniriz, Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür, bizim gücümüz bizim birliğimizdedir." dedi.

"TANAP, Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferidir"

Türkiye ve Azerbaycan kadar dünyada birbirine bu kadar yakın ve birbirini destekleyen ikinci bir ülkeyi katmanın zor olduğunu ifade eden Aliyev "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği hem ülkelerimiz, hem halklarımız, hem bölgemiz, hem de Avrasya için önemli faktördür. Bugün TANAP’ın devreye girmesi Türkiye-Azerbaycan’ın tezahürüdür. TANAP, Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferidir." diye konuştu.

TANAP’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hayata geçirdikleri ilk proje olmadığını anlatan Aliyev, daha önce 2006’da Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi, 2007'de Bakü-Tiflis Erzurum Gaz Hattını ve geçen yıl da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılışını yaptıklarını anımsattı.

"Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getirecektir"

Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Bugün biz 21. asrın enerji tarihini birlikte yazmaktayız. Bu tarih, iş birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getirecektir. Bu projeye iştirak eden bütün ülkeler ve şirketler, halklar fayda görecektir. TANAP gibi mihenk bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bilge ve güçlü siyasi iradesi neticesinde mümkün olmuştur. Bunların arkasında düşünülmüş siyaset, güçlü irade var ve bizim kardeşliğimiz vardır."

"TANAP, enerji arzı için önemli altyapı projesidir"

Azerbaycan’ın gazının taşınmasına yönelik çekinceleri dile getiren Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan, TANAP adını birlikte koydu 2012’de İstanbul’da. Biz büyük işler gördük. TANAP’ın icrası hem teknik hem mali açıdan çok müreffeh bir iştir. Bunu muvaffakiyetle icra ettik bugün. TANAP’ın devreye girmesi, komşu ve dost ülkeler için güzel imkanlar yaratır. TANAP, 7 ülkeyi ve birçok şirketi birleştirir. TANAP, enerji arzı için önemli altyapı projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA