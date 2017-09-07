Ayşegül hemşireye saldıran Çakıroğlu'na hapis

Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Terzi gelmezken, tutuksuz yargılanan sanık Abdullah Çakıroğlu ile avukatı katıldı.

Terzi'nin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, barolar ve bazı kadın platformlarının avukatları da yer aldı.

Taraf avukatları ve sanığın beyanlarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu'nu "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.