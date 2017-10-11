'Ayrılıkta zafiyet var, birlikte kuvvet var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi'ni ziyaret etti, Konsey Başkanı Sulejman Ugljanin'ı kabul etti.

Ardından Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi'nde hitap eden Erdoğan, Sancak sakinlerini ve Sırbistan'daki Boşnak azınlığı sadece yakın akraba olarak görmediklerini söyledi.

Boşnak azınlığın haklarını Avrupa ülkeleri arasında en gelişmiş mevzuatlardan birine sahip olan Sırbistan'ın yasaları ve anayasası çerçevesinde arayabileceğini düşündüğünü belirten Erdoğan, Boşnak Ulusal Azınlık Konsey Başkanı Sulejman Ugljanin'ın bu konudaki çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Türk yatırımlarının Sancak'ta artırılması için çalışıldığını ve bunu teşvik ettiklerini kaydeden Erdoğan, dün Belgrad'ta iş forumunda konuştuğunu hatırlattı.

Erdoğan, Türk iş adamlarının Sırbistan'a daha çok yatırım yapma iradesini büyük bir memnuniyetle gözlemlediğini aktardı.

Sağlık, eğitim, altyapı gibi pek çok alanda iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"TİKA'nın ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığımızın Sırbistan genelinde sağlık, tarihi eserlerin restorasyonu, eğitimde kapasite artırımı ve altyapı gibi alanlarda hayata geçirdiği projelerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Dün özellikle Sırbistan'dan et ithalatında 5 bin ton et ithaline yönelik bir adım attık. Bunun belli bir kısmının da özellikle Novi Pazar'a tahsisini de ifade ettim. Bugün burada attığımız imzalarda da aynı şekilde gerek kereste ithalinde gerekse mobilyaya yönelik... Burada mobilya fabrikası da kurabileceğine dair beraber görüştük."

Erdoğan, bölgede mobilya fabrikası kurarak yeni bir istihdam alanı üretmeyi, hatta Türkiye ve Avrupa'ya mobilya ihracatına teşvik edebileceklerini belirtti.

"Gelişme ve hareketlenme getireceğini değerlendirdik"

Belgrad-Saraybosna otoban konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir hattının Sancak'a, bir diğer hattının ise Tuzla üzerinden Saraybosna'ya ulaşmasının bu bölgeye ayrı bir gelişme ve hareketlenme getireceğini değerlendirdik. Bununla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımızın bir çalışma yapmasını, müteahhit firmalarla da bu konuyu değerlendirmek suretiyle bu işin fizibilitesinin ne olacağını, maliyet hesapları... Burada ne gibi bir çalışmayı yapabiliriz, bunların üzerinde duracağız. 'Tuzla başlarsa burası ihmal edilir' diye bir endişe var. Biz böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Tam aksine her ikisinin de beraber yürütülebileceğine inanıyoruz. Yeter ki bu işi koordine edelim. "

Bu konuda Türkiye ve Sırbistan'ın ilgili bakanlıklarının beraber çalışacağını anlatan Erdoğan, "Ben diyorum ki, Sırbistan-Türkiye iş birliği içerisindeki, şimdi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliğini de imzaladık, bu konuda daha çok birbirimize dayanarak güçlü bir adımı atarız." dedi.

"Novi Pazar'ın geleceği çok daha güçlü olsun"

Erdoğan, ziyaretinde bazı iş birliği projelerine dair protokoller imzaladıklarını da vurgulayarak, tüm bu kalkınma ve kültürel projelerin Sancak'a ve Novi Pazar'a hayırlı olmasını diledi.

Sancaklıların esenliği için Sırbistan makamlarıyla birlikte çalışma kararlılığını bir kez daha ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim tek ricam, tek isteğim, tek arzum var o da şu, Novi Pazar bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun hep birlikte Novi Pazar olsun çünkü ayrılıkta zafiyet var, birlikte kuvvet var. İnşallah bu ayrılıkları bir kenara koyacağız, bir beraber olacağız ve Allah'ın izniyle ondan sonra da gücün, kuvvetin burada olduğunu bulacağız, göreceğiz. Özellikle bu işte işin önünde olan kardeşlerimden bunu hassaten rica ediyorum ve böylece de istiyorum ki Novi Pazar'dan çok daha farklı sesler duyalım ve Novi Pazar'ın geleceği çok daha güçlü olsun."