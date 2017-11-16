AYM'den HDP'li Gülser Yıldırım'a ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda, tutuklu HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'ın bireysel başvurusu "kabul edilemez" bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında, tutuklu milletvekili Gülser Yıldırım'ın başvurusunu ele aldı.

Genel Kurulca, bireysel başvuruda, "tutuklamanın hukuki olmadığı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine" ve "soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına" ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları nedeniyle kabul edilemez bulunduğu bildirildi.

Bireysel başvurudaki, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna" ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verildiği belirtildi.

4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı

Başvuruda, "milletvekili hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği" savunulmuştu.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li milletvekillerine yönelik başlatılan operasyon sonrası 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Yıldırım hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 8 Şubat'ta Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Yıldırım'ın "Rezzan" kod adlı terörist ile 13 kez telefonda görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede yer almıştı.

Kaynak: AA