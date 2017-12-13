AYM'den Diyanet çalışanlarının siyaset yasağına devam kararı

Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışlarını övmesi ya da yermesi halinde işine son verileceğini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında, söz konusu düzenlemeyi içeren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

Düzenleme, "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanunu'nun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir." hükmünü içeriyor.

Kaynak: AA