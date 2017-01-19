Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.

Bu sırada Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.

Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.

HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.

Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.

MHP'li vekiller Bahçeli'nin çevresinde çember oluşturdu

Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.