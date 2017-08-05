'Ayhan Oğan'ın görüşleri sadece kendisini bağlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde toplumda cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşandığını belirtti.

Söz konusu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemlerin titizlikle yapıldığını bildiren Ünal, AK Parti'nin 15 yıldır her kesimden insanın yaşam tarzının güvencesi olduğunu vurguladı.

Ünal, AK Parti'nin, halkın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek, iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğunu, en yakın şahitliğini ise milletin yaptığını ifade etti.

"Partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır"

AK Parti'nin, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsaade etmediğine, bundan sonra da etmeyeceğine dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.

Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."