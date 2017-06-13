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Aydın'da trafik kazaları: 2 ölü

Aydın'ın Çine ve Didim ilçelerindeki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Aydında trafik kazaları: 2 ölü

Aydın'ın Çine ve Didim ilçelerindeki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Bölgebaşı (63) yönetimindeki 48 HM 294 plakalı kamyonet, Cumalı Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Dalgeç'e (88) çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Dalgeç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülseren Fırat'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil ise Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir site içerisinde 3 yaşındaki Raziye Şimşek'e çarptı.

Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şimşek, yaşamını yitirdi.

Etiketler: aydın, trafik Kazası, trafik kazaları, Didim Devlet Hastanesi
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