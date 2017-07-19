Aydın'da "Hero" tişörtü giyen kişi gözaltına alındı

Aydın'da, Türkçesi "kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişört giydiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kemer Mahallesi'nde "Hero" yazılı tişörtü giydiği iddia edilen M.Ö'yü (25) yakaladı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.