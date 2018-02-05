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Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Aydın merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 'mahrem imamlar' tutuklandı.

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Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden "mahrem imam" olduğu belirtilen M.S. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevkedilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

Aydın merkezli Ankara, Adana, İstanbul, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, 2 mahrem imam, 9 polis memuru ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alınmıştı.

Etiketler: aydın, FETÖ operasyonu
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