'Ayder Koruma Projesi Türkiye'nin en özgür projesi olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan yenileme ve koruma projesine ilişkin, "Bu projeyi başarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu alanda en özgür projesi olacak." dedi.

Yazıcı, İyidere ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Arama Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Ayder Yaylası ile ilgili ilk kez 1984 yılında koruma çalışması gerçekleştirildiğini, en son ise 2008'de karar alındığını belirtti.

Ayder'in turizme değer katan, kültürel değerlere özen gösterilecek bir konuma ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Yazıcı, ülkelerin turizm potansiyellerinin ekonomilerine katkı sağlayacak, insanlarına huzur verecek yapılara haiz olduğunu söyledi.

Yazıcı, Ayder'in yeşilin içinde bin 300 rakımda, denize yakın ve ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, yapımına başlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanması, kayak merkezinin yapılmasıyla değerinin çok daha artacağına vurgu yaptı.

Ayder'in mevcut durumundan memnun olanların sayısının çok az olduğunu dile getiren Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya büyük önem verdiğini ve sorunun çözümü için talimat verdiğini hatırlattı.

Yazıcı, Ayder'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye ve mülki amirliğin sorumluluğu olduğunu kaydederek, ilgili kurumların görev ve yetkilerini TOKİ'ye bir protokolle devrettiğini belirtti.

"Yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütülecektir"

TOKİ Başkanı Ergün Turan da Ayder'de birlikte ve ortak akılda iyiyi bulmayı, Ayder'in önceliklerine, doğal güzelliklerine ve yapısına uygun hem yenileme hem de koruma projesi oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

TOKİ olarak projeye büyük önem verdiklerine dikkat çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte bu projenin gerçekleşmesi için önemli bir sorumluluk alacağız. Bu çalışma ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Örnek bir çalışma olacaktır çünkü bugüne kadar bu alanda ve büyüklükte yapılmış, planlanmış bir yayla projesi yoktur. Ayder'de yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütülecektir. Bildiğiniz gibi alanın tamamı birinci, ikinci, üçüncü derece sit alanından oluşmakta. Turizm bölgesi, milli park ve yayla olmak üzere kadastro görmüş ve büyük kısmı özel mülkiyet yerleşim alanıdır. Toplamda 639 parsel bulunmakta olup bunların 607'si şahıs mülkiyetindedir. Ayder'de yaptığımız tespitlere göre bu 639 parselden 262'si üzerinde yapı bulunmaktadır. Tescilli 2 yapı bulunmakta, 98 yapı da korunması gereken yapı statüsündedir."

Turan, proje uzmanlarının çeşitli vizyon ve yaklaşımları gündeme getireceklerini ifade ederek, "Bu projenin, bölgenin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek nitelikte insan ve doğa ilişkisini ön planda tuttuğu, kendi kendini koruyan ve geliştiren bir proje olmasını arzuluyoruz. Buradan çıkacak netice ve daha sonra yapacağımız çalıştay sonrasında hedefimiz Ayder'in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korumaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır. Ayder'in tamamına ilişkin kentsel tasarım ve mimari projeler geliştirilecektir. Gerekirse yeni yapılacak yapıların az katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilmesini esas alıyoruz." diye konuştu.