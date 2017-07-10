Avusturya'dan 15 Temmuz etkinliklerine engel

Avrupa ülkeleri, 16 Nisan halkoylaması öncesi izlediği yasaklama politikalarının bir benzerini, 15 Temmuz etkinlikleri için devreye soktu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Avusturya'da yapılacak 15 Temmuz şehitlerini anma programına katılması engellendi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılması planlanan etkinliğin çok büyük olacağına işaret etti.

Viyana yönetimi, Zeybekci'nin katılımının Avusturya'nın toplumsal düzen ve güvenliğine tehdit oluşturacağını öne sürdü.

Hollanda da, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in katılması planlanan 15 Temmuz etkinliğine karşı çıkmıştı.

Herhangi bir Türk hükümet temsilcisinin de Hollanda'ya gitmesinin istenmediği ifade edildi.

Almanya'da da Hamburg, Gladbeck ve Köln kentlerindeki etkinlikler, baskılar sonucu iptal edilmişti.