'Avrupa'nın maskesi bir kez daha düşmüştür'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Trabzon Valiliğini ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalı değerlendiren Canikli, şöyle konuştu:

"Bu hadiseler, bu yaklaşım, bu tür politikalar Avrupa tarafından aslında ilk defa gündeme gelmiş değil. Biraz geriye gittiğimizde, tarihe biraz döndüğümüzde Avrupa'nın bu şekilde son derece katı, tamamen çıkar ve menfaat üzerine kurulu, kafatasçı, baskıcı ve sömürgeci yaklaşımlarının her zaman dünya tarihini meşgul ettiğini ve önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Bugün Avrupa medeniyetinin, eğer medeniyet denilebilirse Avrupa medeniyetinin tamamen sömürge üzerine kurulu bir medeniyet olduğunu, bir refah olduğunu, bir zenginlik olduğunu biliyoruz."

"Avrupa'yı birleştiren değerler ortadan kalkmıştır"

Avrupa'da çöküşün başladığına işaret eden Canikli, şunları kaydetti:

"Bugün tekrar Avrupa suç üstü halinde yakalanmıştır, maskeleri bir kez daha düşmüştür ve artık aslında Avrupa dağılma sürecine girmiştir. Bundan sonra hiç kimse, hiçbir güç Avrupa'nın dağılmasını engelleyemez. Avrupa'yı bir arada tutan evrensel değerler, insan haklarına saygılı politikalar, hukukun üstünlüğü idi. Avrupa'yı Avrupa yapan, Avrupa'yı birleştiren bu değerler artık ortadan tamamen kalkmıştır, ayaklar altına alınmıştır, çiğnenmiştir. Hollanda'da bugün bu ortaya çıkmıştır ama hiçbir Avrupa ülkesi de Hollanda'nın bu eşkıya tarzı yaklaşımını kınamamıştır, eleştirmemiştir, adeta örtülü bir şekilde destek vermektedir. O nedenle artık Avrupa sona doğru yaklaşmaktadır. Avrupa rüyası artık bitmiştir, Avrupa'da çöküş başlamıştır. Önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz, esasında İngiltere'nin AB'den ayrılması tesadüfi bir adım değildir. İngiltere, Avrupa'daki bu gelişimi görmüştür ve bu enkazın altında kalmamak için AB'den çıkma kararı almıştır."