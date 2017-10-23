'Avrupa'nın kronik sorunlarının tek çaresi Türkiye'nin üyeliğidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Anma Programı"na katıldı.

Anma programına Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve eşi Sebiya İzzetbegoviç ile geldi.

"Aliya, yükselen bir özgüven abidesi"

Aliya İzzetbegoviç'in sadece bir siyasetçi ve düşünür olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Merhum Aliya, bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesidir, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. O yüreğinin bir yarısında Bosna'yı, diğer yarısında Fas'tan Endonezya'ya, Türkiye'den Cezayir'e bütün İslam dünyasını taşıyan bir gönül adamıdır." diye konuştu.

Erdoğan, 1970'lerin kasvetli ortamında kaleme aldığı İslam deklarasyonuyla İzzetbegoviç'in yükselen bir özgüven abidesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Biz Aliya'yı 'Her şeye kadir olan Allah'a hamd olsun ki köle olmayacağız.' haykırışıyla biliyoruz. Biz onu 'Boşnaklar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler, sadece Allah'tan korksunlar, gururlu olsunlar, çok çalışsınlar, gerçeği konuşsunlar.' vasiyetiyle hatırlıyoruz. Biz o büyük gönül insanını vefatından birkaç gün önce yazdığı 'Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun. Hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor. Ve her şey felaketle sonuçlanıyor. Sen de öleceksin, bu dünya da ölecek. Bu yüzden dik dur.' mesajıyla hatırlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT yönetimine tebrik

Erdoğan, TRT'nin Aliya İzzetbegoviç'in hayatının anlatan bir yapıma imza atacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 'TRT Yönetimini İzzetbogoviç'in hayatını dizi yapacağı için tebrik ederim" dedi.

"Böyle bir rezalet olabilir mi?"

Erdoğan, "Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez." dedi.

"Avrupa, Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır bunu böyle biliniz. Maalesef son 7 yılda kadim Avrupa değerleri bizzat bu değerlerin sahipleri tarafından itibarsız hale gelmiş, tek tek yok edilmiştir." diye konuştu.

"Zulmü tribünden seyredenler değişmedi"

Erdoğan, "İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmedi, değişmiyor." dedi.

"İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Avrupalı liderlerden Türkiye'yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini bekliyoruz. Yabancı düşmanlığını tırmandırmak, hiç kimseye bir fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiye'siz bir Avrupa'nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye, Avrupa'ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir."

Konuşmalar öncesinde, Emir Nuhanoviç şefliğinde Lejla Jusic solo performansıyla "Srebrenitsa ve 15 Temmuz Ağıtı", "Sevdalinka", Türkçe ve Boşnakça ilahiler seslendirildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Aliya İzzetbegoviç'in biyografisinin olduğu özel video gösterimi yapıldı.