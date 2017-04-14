Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Gençlerle Kültür Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda pek çok alanda güzel işler başardığını belirtti.

Türkiye'nin yayıncılık sektöründe 11'inci sıraya geldiğine bazı kesimlerin inanmakta zorluk çektiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"'Türkler okumuyor.' Bu çok eski bir hikayedir. Hayır, Türkler çok güzel okuyor. Yayın ve kitapçılık fuarlarında görüyoruz. Türkiye, geçen yıl turizm alanında yaşandığı büyük dar boğaza rağmen dünyada turizm destinasyonları arasında 6'ncı büyük destinasyon. Avrupa'nın da 4'üncü büyük turizm destinasyonuyuz. Türkiye, turizm destinasyonunda dünyada 6'ncı sırada ilk 10'a çoktan girmiş vaziyette. Türkiye'nin turizmde ilk 3'e girmemesi için hiçbir neden yok. Yeter ki öz güvenimiz olsun. O öz güven de bir kültür meselesidir."

Avcı, 15 yılda birçok alanda ciddi gelişmelerin sağlanmasına rağmen, buralara kolay gelinmediğini bildirdi.

Gelecekte tüm engellerin bertaraf edilmesiyle kültür ve eğitim gibi diğer alanlarda çok daha hızlı ve iyi mesafenin alınacağını kaydeden Bakan Avcı, şunları söyledi:

"Kültür konusunda ne yapılabilir, ne yapılamazı konuşmak için 3-4-5 Mart'ta İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışı yaptığı 3. Kültür Şurası'nı topladık. Şurada komisyonlar tarafından dile getirilin bütün önerileri, değerlendirmeleri, eleştirileri dikkate alan bir eylem planı hazırlığını başlatmıştık. Bunu da şimdiden parça parça uygulamaya başladık."

Avcı, eylem planının bütünlüğünü önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirterek, "Kültür Bakanlığı olarak şura sonuçlarına göre teşkilat yapımızı yenilememiz gerekebilecek. Sadece Kültür Bakanlığını değil, kültür ile ilgili tüm kamu kurumlarını, kuruluşlarını, devlet televizyonunun, özel televizyonların, radyoların, basın-yayın ajanslarının fonksiyonlarına ve görevlerine dair çok önemli uyarılar ve öneriler var. Kültür hayatımızın mihengi noktalarını daha iyi belirlemiş olarak önümüzdeki dönem engelsiz bir koşuyla daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadesini kullandı.