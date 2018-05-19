Avrupalı Türkler, Bosna Hersek'e gitmek için Hırvatistan sınır kapısına akın etti

Bosna Hersek yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

Saraybosna'daki Genel Kurul'a katılmak isteyen binlerce Avrupalı Türk, Bosna Hersek-Hırvatistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya başta olmak üzere çevre ülkelerden yola çıkan 16 otobüs yaklaşık 10 saattir hiç bir gerekçe göstermeksizin Hırvatistan sınırında alıkonuluyor.

Konvoyda bulunanlardan edinilen bilgiye göre, Hırvat gümrük görevlileri kasıtlı olarak yavaş davranarak, sırada bekleyen onlarca otobüsle ilgilenmiyor.

Durumdan haberdar edilen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber