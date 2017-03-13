Avrupa'da yükselen ırkçılık, Hollanda'nın politikalarına damga vuruyor

Türkiye-Hollanda ilişkileri tarihinin en büyük diplomatik krizini yaşıyor. Avrupa'da yükselen ırkçılık dalgası ve Hollanda'da genel seçim atmosferine girilmesi 2 ülke ilişkilerinin gerilmesine yol açtı. Hollanda hükümeti işi saldırganlığa dökerken, Ankara, itidali elden bırakmıyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şu anda Hollanda'ya karşı ekonomik yaptırımın gündemde olmadığını duyurdu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin durumu ne?

Türkiye ile Hollanda, 2012 yılında ilişkilerinin 400'üncü yıldönümünü kutladı. Yüzölçümü Konya'dan sadece 3 bin kilometrekare büyük olan Hollanda'da 400 bin Türk yaşıyor. Türkler Hollanda'daki en büyük topluluk. Türklerin üçte ikisinden fazlasının çifte vatandaşlığı bulunuyor. Hollanda, küçük bir ülke olmasına rağmen, dünya ticaretinde önemli bir yer işgal ediyor.

Hollanda dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında

Hollanda dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında beşinci sıradaki yerini koruyor. Tarım ürünleri ihracatında ise listede Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci bırada bulunuyor. 2015 rakamlarına göre dünyadaki toplam ihracatın yüzde 3 buçuğunu tek başına gerçekleştirdi, 668 milyar dolarlık ihracat yaptı. Almanya bu ülkenin en büyük ticari partneri olarak dikkat çekiyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi ne kadar ?

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi 10 yılda 3 kat artarak yılda 6 milyar 600 milyon dolara çıktı. 2 ülke arasındaki ticaret dengesi aşağı yukarı yakın. Türkiye Hollanda'dan 3 milyar 600 milyon dolarlık mal ithal etti, bu ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye en çok otomotiv ve tekstil ürünleri sattı, bu ülkeden hurda demir çelik aldı.

Türkiye'de 2 bin 500'den fazla Hollanda ortaklı şirket bulunuyor. Hollanda'da da 23 bin Türk şirketi, 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Hollanda, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Ankara itidali elden bırakmıyor

Ankara, Hollanda'nın diplomatik teamülleri hiçe sayan tutumuna karşı sağduyulu hareket ediyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Hollanda'ya şu aşamada ekonomik yaptırım düşünülmediğini duyurdu.

"Atılan adımı demokratik olarak veyahut da atılan adımı insani olarak, dış ilişkiler ve diplomatik olarak kabul etmek mümkün deği" diyen Zeybekçi sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ama birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek. Sevinen kim olacak ona bakmak lazım. bunun sevineni kim olacak, bunun kazananı kim olacak. Dönüp baktığım zaman sevineni ve kazananı eli kanlı bir vampir olarak görüyorum. Onları sevindirme niyetinde değilim."

