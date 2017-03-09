'Avrupa'da yükselen ırkçı siyaset ile DEAŞ ikiz kardeştir'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya'da kimsesiz göçmen çocukların zor durumda bulunduğuna işaret ederek, "Medeni dünyanın ortasında 9 bin çocuk kayıp. Bu nasıl olabiliyor?Her tarafta kameralar var, polis gücü, kamu düzeni son derece kuvvetli ama bunlar kayboluyorlar. Biz ise 491 bin çocuğu eğitiyoruz, bir o kadar da çocuk eğitim bekliyor." dedi.

Çelik, Avrupa'nın sığınmacılara yönelik yaklaşımını eleştirdi.Avrupa şehirlerindeki kimsesiz göçmen çocukların durumuyla ilgili acı bir tablonun bulunduğunu belirten Çelik, raporlara göre, Almanya'da 9 bin çocuğun kaybolduğunu söyledi.

"Türkiye mucizevi iş başarıyor"

Avrupa'nın mülteciler konusunda yaptığı işlerin Batı medyası tarafından büyük bir iş gibi yansıtıldığına işaret eden Çelik, Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarının ise söz konusu medyada yeterince yer bulmadığına dikkati çekti. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kobani'den biz bir günde 200 bin kişi aldık.

Avrupa'daki hiçbir devletin böyle bir kapasiteyi kaldırması mümkün değil. Batı Akdeniz göçünü durdurmak için Türkiye ile yaptıkları anlaşmanın bir benzerini Libya ile yapmak istiyorlar.

Orada ne sahil güvenlik ne herhangi bir kapasite söz konusu. Türkiye burada mucizevi iş başarıyor. Bir günde 7 bin kişi geçiyordu. Şimdi bu sayısı 20'ye 30'a indi. Darbe gecesi rakamlarına baktım.

Darbe gecesi bile sayı 100'ü bulmamış."Göç dalgasının önlenmesinde önemli bir rol üstlenen Türkiye'nin, Avrupa'nın siyasi geleceğini kurtardığına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kadar çocuğu koruyamıyor ve kaybediyorsunuz. Bunların akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Bunlar organ, seks mafyasının eline düşüyor. Avrupa'nın ortasında uyuşturucu tacirlerinin eline düşüyor. Ondan sonra diyorsunuz ki Avrupa'daki bu radikalleşmenin yükselmesini ne yapacağız. Siz çoluk çocuğu böyle bir zulümle karşı karşıya bırakırsanız bu (radikal) dalgaların yükselmesini engelleyemezsiniz. Niye dünyadan kaybolan bu çocuklar için ses çıkmıyor?"

"Terörle mücadelede ortak platformlar kurulmalı"

Ömer Çelik, yabancı terörist savaşçılar konusunda Avrupa ülkeleriyle iş birliğine hazır olduklarını söyledi.Avrupa'da yaşanan terör olaylarına bakıldığında, Türkiye'nin daha önce belirli kişilerle ilgili yaptığı bildirimlerin dikkate alınmadığının görüleceğini vurgulayan Çelik, "Biz azami iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Azami iş birliğine de biz hazırız. Burada hassasiyetimiz bellidir. Terör örgütlerinden doğrudan zarar gören bir ülkeyiz. Avrupalılara da söylüyoruz bunu. Aramızdaki iletişim, ortak mekanizma yeterli düzeyde işlemiyor, yeterli düzeyde bilgi paylaşımı olmuyor. Avrupa'da çeşitli terör olayları gerçekleştikten sonra bakıyoruz ki biz bildirdiğimiz halde bu bildirimler dikkate alınmamış."Çelik, terör örgütleriyle mücadelede ortak kurumlar oluşturulması gerektiğini belirterek, "DEAŞ ve PKK ile mücadeleyle ilgili ortak platformlar, kurumlar oluşturulması gerekir. Bu mücadelenin, bütün bilginin, istihbaratın tek elden toplandığı noktaya gelmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk siyasetçilere engelleme

Çelik, bazı Avrupa ülkelerinde Türk siyasetçilere uygulanan engellemelere ilişkin olarak da; " Avrupa'da yükselen ırkçı siyasi heraketlerde DEAŞ ikiz kardeşlerdir. Avrupa siyasi haritası giderek aşırı sağın rengine boyanıyor. Demokrasinin renginin solması anlamına gelir bu durum. DEAŞ'a konulan bu tavır aşırı sağa da konulmazsa bu DEAŞ'ı ideolojik olarak güçlendirir. " dedi.