'Avrupa yıllardır terör suçlularına ve katillere kucak açtı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, yaşanan skandalı aslında çok yadırgadığını, yıllardır içten içe süre gelen Türkiye'ye karşıtlığın, Türkiye aleyhine çalışmaların artık doruğa ulaştığı söyledi.

İnsanlığa demokrasi dersi vermeye çalışanların, demokrasi ile bağdaşmayan tavırlar içerisinde bulunduğunu belirten Özhaseki, "Yıllardır Türkiye'de terör suçunu işleyenlere, envai çeşit kötülük yapanlara, katillere kucak açtılar. PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapıyorlar. Onların her türlü eylemlerini hoş görüyorlar. FETÖ'cü darbeci katiller de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçtı. Türkiye ve Müslüman Türk milleti aleyhine ne kadar kötülük varsa hepsini aleni olarak icra ediyorlar. Bütün bunları yapanlar çok masum bir şekilde, vatandaşın hür oyuyla seçtiği, iş başına getirdiği milletvekillerine kapıları kapatıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına kapıyı kapatıyorlar, konsolosluğumuza almıyorlar. Bu olay eskiden beri süre gelen düşmanlıklarının açığa vurulmuş şeklidir." diye konuştu.

"Hayırcı cephesine onlar da katıldılar"

Türkiye'nin güçlemesinden en çok Avrupa'nın tedirgin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle son günlerde bu işin ayyuka çıkmasının, bu çirkinlikleri yapmalarının bir sebebi daha var. O da referandum. Onlar da artık biliyorlar ki, referandumdan sonra Türkiye çok daha güçlü bir sisteme kavuşacak, Türkiye çok daha büyüyecek, Türkiye, tüm vesayetçi yapıları toprağın altına gömecek ve çıkarmayacak. Bu da onları çok rahatsız etti."

Halk oylaması öncesi Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin aynı safta toplandığının altını çizen Özhaseki, "Hayırcı cephesine onlar da katıldılar. Hollandalılar, Almanlar oy kullanmayacak ama hayırcı cepheyi maddi manevi canı gönülden destekliyorlar. PKK'lıları destekliyorlar, FETÖ'cüleri destekliyorlar, DEAŞ'çılar da katılsa onlara da kapıyı açacaklar, onları da destekleyecekler. Zaten CHP uyandı, şimdi o cepheye gitmiyor. Canı gönülden 'hayır' cephesinde ama onlarla bir arada görünmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.