  • 14 MART 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.748
    EURO 3.988
  • BIST 89431.04
    ALTIN 144.979
Buradasınız : » » 'Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor'

'Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa'nın içine düştüğü durum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hasta Avrupa'nın durumunu da çok iyi anladık. Neden onlar bir Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini iptal ediyor. Geçen sene de gittim ben, şimdi ne oldu, neden şimdi? Avrupa'nın içine düştüğü durum çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor. En üzüntü verici olanı da merkez partilerinde 5, 6, 7 yıldır bu kaymayı görüyoruz. Nereye doğru? Irkçı partilere doğru kayıyorlar." dedi.

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER