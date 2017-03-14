Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hasta Avrupa'nın durumunu da çok iyi anladık. Neden onlar bir Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini iptal ediyor. Geçen sene de gittim ben, şimdi ne oldu, neden şimdi? Avrupa'nın içine düştüğü durum çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa, 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor. En üzüntü verici olanı da merkez partilerinde 5, 6, 7 yıldır bu kaymayı görüyoruz. Nereye doğru? Irkçı partilere doğru kayıyorlar." dedi.