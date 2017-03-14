Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya Balkan Platformu tarafından Edirne'de düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız." dedi.