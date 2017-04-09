'Avrupa, terör örgütleriyle birlikte 'hayır' kampanyalarına destek çıkıyor'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, halk oylamasına ilişkin, "Allah'ın izniyle 2023, 2053, 2071'e dair bizim hedeflerimiz var. Biz bu hedefleri, daha güçlü bir sistemle, partilerden ve kişilerden bağımsız olarak güçlendirilmiş bir sistemle gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

İstanbul Eyüp'te Cide Dernekler Federasyonu'nun açılışında konuşan Kaya, Kastamonu'nun kadim medeniyetin emaneti, güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Kastamonuların Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en ön safta olduğunu, ülkesi için yapılan her çağrıya maddi ve manevi gücüyle iştirak ettiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un bugünü anlatırcasına Nasrullah Camisinden Kastamonululara yaptığı çağrı hala kulaklarımızda. 'Yeise düşmeyin' diyordu Akif, 'tevhide, birliğe sarılın, vatan savunmasında tek vücut olun' diyordu. O gün Kastamonulular bu ulvi çağrıya hiç tereddüt etmeden 'evet' demiştir. Kastamonu, Anadolu'nun o zor günlerinde milletimizin, birlik ve beraberliğimizin umudu olmuştur. 15 Temmuz'da yine en ön saflarda siz değerli Kastamonulular, ön saflarda tankların önünde gazi oldular, işgalci teröristlere karşı, tanklara, silahlara karşı canı pahasına milli iradeye sahip çıktınız. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatan topraklarını düşmana çiğnetmediniz. Allah sizlerden razı olsun."

"Vatandaşlarımıza atlarla, itlerle saldırdılar"

Bakan Kaya, ülkenin çok önemli bir referandumun arifesinde olduğunu, 16 Nisan'da Türkiye için dönüm noktası olan bir referandum gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hollanda'da yaşadıklarına değinen Kaya, sudan sebeplerle kendisinin ve bakan arkadaşlarının salonlarının iptal edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendi topraklarımız olan konsolosluk binamızda vatandaşlarımızla bir araya gelmek üzere Hollanda'ya, Rotterdam'a yola çıktım. Konsolosluğumuza 30 metre kala bizi durdurdular. 'Buraya girmeniz yasak' dediler. Biz, 'Milletimizle buluşmadan buradan ayrılmayacağız' dedik. Bu millete yakışır bir şekilde orada dik bir duruş sergiledik. Bizimle buluşmaya gelen vatandaşlarımıza atlarla, itlerle saldırdılar. Basın mensuplarına atlarla saldırarak kameralarını yerlerde sürüklediler. O gece bir kadın bakan olarak benim, ifade özgürlüğüm, hareket özgürlüğüm, tüm özgürlüklerim kısıtlandı. Oradaki vatandaşlarla toplanma özgürlüğümüz kısıtlandı. Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Hollanda'da o gece tüm özgürlükleri askıya aldılar. Bize demokrasiden ve insan haklarından bahseden Hollanda o gece kendi adlarına bir utanç gecesini yaşadılar. Bize bu muameleyi reva gören, beni bakan ve milletvekili arkadaşlarımı salonlarını bir bir iptal eden Avrupa, bir kısım Avrupa ülkeleri, diğer taraftan terör örgütlerinin 'hayır' kampanyalarına polis kortejinde izin veriyor, tam destek çıkıyor."

"DHKP-C terör örgütü Avrupa'da 'hayır' kampanyalarına destek çıkıyor"

Türkiye'den kaçan hain, işgalci FETÖ teröristlerine kucak açan Avrupa ülkeleri olduğuna dikkati çeken Kaya, "DHKP-C terör örgütü Avrupa'da 'hayır' kampanyalarına destek çıkıyor. Tüm terör örgütleriyle birlikte Türkiye düşmanları birleşmiş, 'hayır' kampanyaları yapıyorlar. Peki bu 'hayır' kampanyalarına izin veren, destek çıkan Avrupa'nın bazı ülkeleri, beni ve bakan, milletvekili arkadaşlarımı, kısaca 'evet' için oraya gidenleri niçin engelledi? Bir kadın bakanı nasıl bir tehdit olarak gördüler de 2 saat için Olağanüstü Hal ilan ettiler. Korktukları ne ben ne diğer bakan arkadaşlarım, onların korktukları Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi. Biliyorlar ki, çok güçlü bir 'evet'le referandum sonrası getireceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ülkemiz daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Evet biliyorlar ki, bugün 2016'da yüzde 2,9'luk büyümeyi, o hain terör örgütünün hain işgal girişimine rağmen yakalamış Türkiye, Allah'ın izniyle yeni sistemle çok daha hızlı büyüyecek. Türkiye dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacak. Bunu bildikleri için korkuyorlar." şeklinde konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin, 2016'da hain işgal girişimine rağmen Avrupa ülkelerinin tam 2 katı hızla büyüdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin 46 OECD ülkesini geride bıraktığını ve G-20 üyesi ülkeler arasında Çin'den sonra en fazla büyüyen 2. ülke olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz için çok daha fazlasını istiyoruz. Biz parlamenter sistemin önümüze çıkarttığı takozlara, engellemelere rağmen 15 yılda, milletimizin, yani sizin verdiğiniz destekle ülkemize birbirinden büyük hizmetler yaptık, mega, dünyanın örnek aldığı projelerle ülkemizi tanıştırdık. İstiyoruz ki, Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı adımlarla koşsun. Allah'ın izniyle 2023, 2053, 2071'e dair bizim hedeflerimiz var. Biz bu hedefleri, daha güçlü bir sistemle, partilerden ve kişilerden bağımsız olarak güçlendirilmiş bir sistemle gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye düşmanlarının tüm korkuları bu ama ben ben eminim ki, hem Kastamonu'da hem İstanbul'da siz değerli Kastamonulu kardeşlerimiz 16 Nisan'da çok güçlü bir 'evet' diyerek, Türkiye'nin üzerinde hain emeller kuranlara, güçlü bir tokat indireceksiniz. Nasıl ki, 15 Temmuz'da bu vatanı bölmek isteyenlere, bu ülkeyi ve bayrağımızı düşürmek isteyenlere sizler çok büyük bir ders verdiyseniz, yine aynı şekilde 15 Temmuz ruhuyla 16 Nisan'da vesayetin tüm kalıntılarını da Allah'ın izniyle tarihin tozlu raflarına gömeceğiz."

Konuşmasının ardından Kaya'ya, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Kaya, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi. AA