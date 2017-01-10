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'Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor'

Başbakan Yıldırım, 'Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamahakar, DEAŞ'a gelince müsamahakar değil.' ifadelerini kullandı.

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Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor

Başbakan Binali Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanlar için Çankaya Köşkü'nde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, "Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamahakar, DEAŞ'a gelince müsamahakar değil. Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." şeklinde konuştu.

Etiketler: PKK, Başbakan Yıldırım
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