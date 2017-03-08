  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Avrupa, 'referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Bazı Avrupalı siyasiler ve basın 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor. Boşuna uğraşmayın. Buna siz değil, millet karar verecek" dedi.

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Avrupa, referandumdan evet çıkmasın diye çırpınıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı Avrupalı siyasilerin ve basının 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpındıklarını, ancak kararı milletin vereceğini kaydetti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı Avrupalı siyasiler ve basın 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor. Boşuna uğraşmayın. Buna siz değil, millet karar verecek. Türkiye karşıtı her tür örgüte, faaliyete kucak açan ülkelerin şimdi de referandum bahanesiyle saldırıya geçmesi, her şeyi izah ediyor." ifadelerini paylaştı.

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, referandum, twitter
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