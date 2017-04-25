'Avrupa Konseyi ve AKPM için tarihi bir hatadır'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Avrupa Konseyi için de AKPM için de tarihi bir hatadır." dedi.
Bakan Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulundu.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Avrupa Konseyi için de AKPM için de tarihi bir hatadır." dedi.