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Buradasınız : » » 'Avrupa Konseyi ve AKPM için tarihi bir hatadır'

'Avrupa Konseyi ve AKPM için tarihi bir hatadır'

Bakan Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Konseyi ve AKPM için tarihi bir hatadır

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Avrupa Konseyi için de AKPM için de tarihi bir hatadır." dedi. 

Etiketler: AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKPM
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