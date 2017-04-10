Avrupa Konseyi, halkoylaması için heyet gönderecek

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halkoylaması için Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türk yetkililerin daveti üzerine 20 kişiden oluşan bir gözlemci heyeti gönderecek.

AKPM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk yetkililerin daveti üzerine, 20 kişiden oluşacak bir gözlemci heyetinin anayasa değişikliği halkoylamasını takip etmek ve yerinde gözlemlemek amacıyla Türkiye'ye gideceği belirtildi. AKPM heyetinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODİHR) heyetiyle görev yapacağı, ziyaretin 14-17 Nisan'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, AKPM'nin Romanyalı üyesi Cezar Florin Preda'nın başkanlığını yaptığı heyetin oy verme gününden önce, Türkiye'de siyasi parti yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı, sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla görüşeceği kaydedildi.

AKPM ve AGİT heyetleri, 17 Nisan Pazartesi günü de faaliyetleri ve gözlemlerine dair ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa Parlamentosu, daha önce yayınladığı bir bildiride, anayasa değişikliği halkoylaması için AP tarafından gözlemci heyeti gönderilmeyeceğini açıklamıştı.