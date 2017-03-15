'Avrupa, güçlü iktidarlarla yönetilmeyen bir Türkiye istiyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hollanda itleri salıyor vatandaşların üzerine, zannediyorlar ki korkarlar. Ya bu millet tankın altına yattı. Jetlerden bomba yağarken, ölüm yağarken, jetlerden korkmadı, otomatik silahlardan korkmadı. Hollanda'nın itlerinden korkacak zannediyorlar." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen "Güçlü Türkiye Yolunda Sivil Toplum Buluşması" başlıklı toplantıda, 16 Nisan’da büyük bir reformun, değişim ve dönüşümün yapılacağını, Türk milletti ve Türkiye devletinin, 200 yıldır yürüyen bir tartışmaya son noktayı koyacağını belirtti.

15 Temmuz'daki kanlı darbe teşebbüsünden sonra Türkiye'nin yeni bir yol ayrımına geldiğini dile getiren Bozdağ, "Bizim bundan sonra yürüyeceğimiz yolu, mevcut parlamenter sistemle yürüme şansımız kalmadı. Eğer büyük bir Türkiye, güçlü bir Türk milleti istiyorsak, Anadolu’da kıyamete kadar Rabbimin izniyle var ve diri olmak istiyorsak, o zaman bizim daima istikrar, daima güçlü iktidar kuran bir sisteme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ gibi 10 civarında terör örgütünün Türkiye devletine ve milletine saldırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Türk milleti, bütün bu saldırılarla etkin bir mücadele yürütüyor. Sanmayın ki sadece terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Bu örgütlerin yularını elinde tutan ülkeler ve güçlerle de Türkiye aynı zamanda mücadele ediyor. Esasında bir dünya ile mücadele ediyoruz. Biz Anadolu'da bin yıldır varız, ama bilesiniz ki Anadolu'da bin yıldır bizim kökümüzü kazımak isteyen ve buna yeminli kadrolar, buna yeminli çevreler ve güçler var, çalışıyorlar. Biz Anadolu’da sadece bin yıl değil, inşallah binlerce yıl, kıyamete kadar var ve bir yaşamak için çok çalışmak durumundayız. Milleti ve devleti güçlü kılmak için doğru adımlar atmak, doğru kararlar almak zorundayız. Aksi takdirde bize karşı olanlar bu ülkede, bu topraklarda bizi yaşatmayacaklar. Eğer biz milletimize ve devletimize sahip çıkmazsak, gün gelir ayağımızın altında bir vatan toprağı, gün gelir başımızda özgürce dalgalanan bir ay yıldızlı al bayrak kalmayabilir."

"İstikrarsız bir Türkiye istiyorlar"

Siyasi istikrar ve güçlü iktidar istediklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bakın şimdi Avrupa ayağa kalktı, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre bir yandan Danimarka bir yandan herkes sanki kendi ülkesinin hükümet sistemi değişiyormuş gibi korku ve telaş içinde. Hollanda en son itlerini vatandaşımızın üzerine saldı. Demokrasi nerede, insan hakları nerede, hukuk nerede, insan hakları sözleşmesi nerede, AB’nin değerleri nerede? Hepsi 'mefta', Yozgat tabiriyle. Hepsini Hollanda yok etti, öldürdü. Avrupa değerlerini ve hukukun evrensel değerlerini de yok etti, her şeyi kendileri için istiyorlar. Ben buradan diyorum ki peki biz kendi hükümet sistemimizi değiştiriyoruz, Almanya’nın, Hollanda’nın Avusturya’nın hükümet sistemini değiştirmiyoruz, bizim sistem değişikliğimizden size ne? Siz ne karışıyorsunuz? Biz kendi göbeğimizi keseceğiz, kendi geleceğimize dair kararı kendimiz vereceğiz. Siz, niye korku salıp, telaşa düşüyorsunuz? Korkmalarının ve telaşlanmalarının tek sebebi var. Çünkü onlar istikrarsız bir Türkiye istiyorlar. Güçlü iktidarlarla yönetilmeyen, ezik başbakanların, bakanların olduğu bir Türkiye istiyorlar, krizle, kaosla baş edemeyen, her başı sıkıştığında 'bize yardım edin' diye yalvaran bir Türkiye istiyorlar. Ekonomisi çökünce 'bize para yardımı yapın' diyen bir Türkiye istiyorlar."

Hollanda polisinin Türk vatandaşlarının üzerine köpeklerle saldırmasını eleştiren Bozdağ, "Hollanda itleri salıyor vatandaşların üzerine, zannediyorlar ki korkarlar. Ya bu millet tankın altına yattı. Jetlerden bomba yağarken, ölüm yağarken, jetlerden korkmadı, otomatik silahlardan korkmadı. Hollanda’nın itlerinden korkacak zannediyorlar." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, "Bunlara en büyük cevabı hep beraber vereceğiz. Onun için diyoruz ki 16 Nisan, Almanya’ya, Avusturya’ya, Hollanda’ya, İsviçre’ye, Belçika’ya, Danimarka’ya ve ismini saymadığım başka ülkelere, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne, DEAŞ terör örgütüne, DHKP-C terör örgütüne en büyük cevabın verileceği gün olacaktır." dedi. AA