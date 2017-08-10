Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa'da göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan çiftçi Cedric Herrou'nun hapis cezasına çarptırıldığını ve bunun tek bir örnek olmadığını belirterek, göçmenlere çorba dağıtanların engellendiği ve tutuklandığı örneklerin de bulunduğunu hatırlattı.

İtalya'da göçmenlerin sığındığı adaya ulaşımın kesilmesini Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un önerdiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu açıklamasına ilgili bölgenin Belediye Başkanı 'Bu öneriler Nazileri hatırlatıyor.' diye cevap verdi. İtalya hükümeti de bu önerilere tepki gösterdi. Hala, ölümden kaçan bu insanlara sınırlarını tel örgülerle ve silahlı güçlerle kapatan ülkeler var. Ölümden kaçan insanlara sırt dönüyorlar.

Tek başına Türkiye dünyanın yüz akı durumunda. En son Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Başkanı Jan Egeland bu gerçeğin altını çizdi. Egeland, bunu 'Türkiye, mültecileri kabul etmek ve onları korumak konusunda dünyadaki en cömert ülke.' diye ifade etti. Türkiye bu vicdani ve siyasi vazifeyi yerine getirirken Avrupa'yı güçlü bir şekilde yanında göremedi. Aynı şekilde bu yüce insani vazifesini yerine getiren Türkiye'ye İslam dünyası ve başka yerlerden güçlü destekler gelmedi."

"İnsanlık sınavıdır"

Avrupa ülkesi ve İslam dünyasının parçası olarak yalnız kalsa da ölümden kaçan insanlara en güçlü şekilde sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, sığınmacı sorununu "Avrupa için bir değerler sınavı" olarak nitelendirdi.

Bakan Çelik, "Avrupa, göçmenleri dışlamak yerine 'adil ve güvenilir' yollar açmalıdır. Avrupa için göç meselesi 'mücadele edilecek' bir mesele olmamalı, 'yönetilecek bir mesele' olmalıdır. Avrupa göçmenlere karşı duvarlar örmemeli, köprüler kurmalıdır. Bu bir insanlık sınavıdır." dedi.

"Müslüman zihniyeti için kabul edilemez"

Çelik, "Allah'ın mazlum kullarının yeryüzünde korunaksız bırakılması Müslüman zihniyeti için kabul edilemez. Allah katından bir yardımcı bekleyen bu mazlumlar için İslam dünyası emin alanlar oluşturamamıştır. Bu bir değerler krizidir." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dersi bu topraklardan verilmekte"

Türk milletinin tüm insanlık adına bu yüce vazifeyi yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Çelik, "İnsanlık dersi bu topraklardan dünyaya verilmektedir. Milletimizin çoğu kez yalnız yürüdüğü bu yolda, 'siyasi bloklar' yanında olmasa da 'insanı insan yapan her şey' yol arkadaşıdır." şeklinde konuştu.