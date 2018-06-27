Avrupa Birliği'nden gelecek 3 milyar euroya İtalya engeli

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali destek, İtalya'nın koyduğu engelin kaldırılması durumunda verilecek.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB Konseyi yetkilisi, "Türkiye ile iş birliğini arttırmak için umarım AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin serbest bırakılması için anlaşma sağlarız." dedi.

Afrika fonu talebi

Yetkili, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen kaynağın şimdiye kadar İtalya tarafından bloke edildiğini vurguladı. İtalya ile diyaloğun sürdüğünü, İtalya tarafının AB'nin Afrika fonunun takviye edilmesi talebinin yerine getirilmesi halinde buna onay vereceğini söyledi.

3 milyar euroluk fon taahhüt edilmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB tarafı yükümlülüklerini yerine getirmedi

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA