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Avrupa Birliği Bakanı Çelik: İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımları ciddiye almıyoruz

AB Bakanı Çelik, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusunda tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

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Avrupa Birliği Bakanı Çelik: İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımları ciddiye almıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB ile ilişkilerde Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri yerine imtiyazlı ortaklık ya da benzer anlaşmaların teklif dahi edilemeyeceğini söyledi. Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır. O teklif AB'ye aynen iade edilecektir." dedi.

Çelik, Reuters haber ajansına, "Diyorlar ki 'tam üyelik müzakereleri ilerlemiyor. Onun yerine biz Türkiye'nin AB ile daha yoğun ilişki içinde olduğu bir anlaşma imzalayalım. Ya da Türk halkı ile AB arasında yoğun ilişkiler kuralım.' Bu utanç verici bir yaklaşım. İmtiyazlı ortaklık ve benzeri yaklaşımların hiçbirini ciddiye almıyoruz. Türkiye'ye böyle bir şey teklif edilemez." diye konuştu.

Çelik ayrıca, "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini keseriz ama Türkiye'ye bir anlaşma öneririz, işte göçmen konusunda para veririz, terörle mücadele konusunda işbirliği yaparız' gibisinden bir yaklaşımla ister adına imtiyazlı ortaklık denilsin, ister başka bir şey denilsin Türkiye o anlaşmanın içinde ne var diye bile bakmadan geri gönderecektir. O teklif AB'ye aynen iade edilecektir." dedi.



 

Etiketler: Ömer Çelik, Avrupa Birliği
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