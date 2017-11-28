Avramopulos: Türkiye'yle vizesiz seyahatte son düzlüğe girildi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati kısa sürede müjdelemek istediklerini vurguladı.

Vizeler kalkınca toplumların daha çok temas halinde olabileceğine dikkat çeken Avramopulos, "Bu, Avrupa Birliği'ni ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak, ortaklığımızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Avramopulos, Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin çaresiz insanlara uzattığı yardım elinden dolayı takdir ettiklerini de belirtti.

TRT HABER





Avrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati kısa sürede müjdelemek istediklerini vurguladı.

Vizeler kalkınca toplumların daha çok temas halinde olabileceğine dikkat çeken Avramopulos, "Bu, Avrupa Birliği'ni ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak, ortaklığımızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Avramopulos, Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin çaresiz insanlara uzattığı yardım elinden dolayı takdir ettiklerini de belirttAvrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti