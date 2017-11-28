  • 28 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.93
    EURO 4.671
  • BIST 103465.77
    ALTIN 163.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avramopulos: Türkiye'yle vizesiz seyahatte son düzlüğe girildi

Avramopulos: Türkiye'yle vizesiz seyahatte son düzlüğe girildi

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulos, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vizesiz seyahat için son düzlüğe girdik" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avramopulos: Türkiyeyle vizesiz seyahatte son düzlüğe girildi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. 

Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati kısa sürede müjdelemek istediklerini vurguladı. 

Vizeler kalkınca toplumların daha çok temas halinde olabileceğine dikkat çeken Avramopulos, "Bu, Avrupa Birliği'ni ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak, ortaklığımızı daha da güçlendirecektir" dedi. 

Avramopulos, Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin çaresiz insanlara uzattığı yardım elinden dolayı takdir ettiklerini de belirtti.

TRT HABER

 

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi  Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
 
Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.
 
Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati kısa sürede müjdelemek istediklerini vurguladı. 
 
Vizeler kalkınca toplumların daha çok temas halinde olabileceğine dikkat çeken Avramopulos, "Bu, Avrupa Birliği'ni ve Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak, ortaklığımızı daha da güçlendirecektir" dedi. 
 
Avramopulos, Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin çaresiz insanlara uzattığı yardım elinden dolayı takdir ettiklerini de belirttAvrupa Birliği Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Avramopulos, Türkiye ile yakın bir iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.Avramopulos, Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti
Etiketler: vizesiz seyahat, AB, avramopoulos
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER