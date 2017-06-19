Atina, Başbakan Yıldırım'ı ağırlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, "Biz komşuyuz, bizde bir tabir vardır; komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, bu demektir ki aynı kaderi paylaşıyoruz. Şüphesiz zaman zaman sorunlar olabilir, sorunların çözümü de aklıselimle konuşarak karşılıklı diyalogla halledilebilir." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Yunanistan'ın zorlukları olduğunu, Türkiye'nin de güney sınırlarında, Suriye'de, Irak'ta iç savaşın devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Dolayısıyla zorluklarımız var, bu zorlukları dayanışmayla karşılıklı iyi niyetle anlayışla çözebileceğimize inanıyorum. Birlikte yapacağımız olumlu çalışmalar, fırsatlar, sorunlarımızdan daha fazla. Dolayısıyla fırsatlara daha fazla yoğunlaşmak, sorunları da zamana yayarak iyi komşuluk, adalet içinde, diyalogla çözmek her zaman mümkündür. Bunun gayreti içinde olmamız gerekir." şeklinde konuştu.

"Sorunları yapıcı bir yaklaşımla çözmek çok önemli"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları yapıcı bir yaklaşımla çözmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretin "ilginç ve güzel" bir dönemde yapıldığını söyleyen Çipras, "Hem ikili hem bölgedeki gelişmeler açısından çok önemli bir ziyaret olduğuna inanıyorum. Son görüşmemizde çok olumlu noktaları olan bir ajanda açılmıştı. Bu güzel ilişkilerin devamını dilediğimizi önemle arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Çipras iki ülkenin ciddi sorunlarla karşılaştığına ve zor dönemlerden geçtiğine işaret ederek "Ancak iyi komşu ülkeler olarak birbirimizin zorluklarını istismar etmeye değil, yardım etmeye koştuk. Bunu yapmaya devam etmemizi umuyorum. Bu önümüzdeki sorunları, yapıcı bir yaklaşımla çözüme yaklaştırmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sorunlara cesaretle yaklaşmanın önemine dikkati çeken Çipras, "Biz fen bilimleri insanlarıyız. İkimiz de mühendisiz. Bu nedenle bizim, sorunlara en hızlı şekilde olumlu çözüm bulma imkanımız var diye düşünüyorum." dedi.

İki başbakan daha sonra baş başa görüşmeye geçti.