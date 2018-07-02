Atatürk'ün son karargahı Racu 100 yıl sonra yeniden Türk askerinin kontrolünde

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'in Racu bölgesinde bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son karargahını TRT Haber ekibinden Bülent Çulcuoğlu ve Memiş Akçam görüntüledi.

100 yıl önce de stratejik öneme sahipti

Afrin'in Racu bölgesi Birinci Dünya Savaşı'nda da tıpkı bugün olduğu gibi stratejik öneme sahipti.

Birinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında 7 Ağustos 1918’de, ikinci kez Filistin'deki 7. Ordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa tayin edildi. İngilizlere karşı verilen mücadele sonunda Osmanlı Ordusu Halep'e çekildi.

Atatürk savaşı buradan yönetti

Ancak düşmana karşı savunma Halep'te daha zor olacağı için, kuzeydeki Afrin Racu'da karargah kuruldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1918'li yıllarda bölgede İngilizlere karşı verdiği mücadeleyi bu karargahtan yönetti. Karargah Racu beldesine bağlı Hacı Hilal Köyü'nde bulunuyor.

100 yıl sonra yeniden Türk askerinin kontrolünde

Teröristlerin bölgeden çekilirken yakarak kullanılamaz hale getirdiği tarihi binayla ilgili Hatay Valiliği harekete geçti. Karargah binası onarılarak müze haline getirilecek.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla Racu'yu işgal eden YPG/PKK'dan kurtarılan karargah 100 yıl sonra yeniden Türk askerinin kontrolüne girdi.

Racu Belediye Başkanı Muhammed Fadıl binanın tarihi ile ilgili bilgileri de TRT Haber ekibiyle paylaştı.

"Burası 1890 yıllarına ait Hanifi Ağa’nın eviydi. Sonra Atatürk 1918’de buraya geldi. Kürtlerle ve Hanifi ağayla oturmuş. Burada el ele tutalım, İngiliz ve Fransızlara karşı beraber duralım demiş, mücadele etmişler. Burası Türk ve Kürt kardeşlerimiz için bir müze haline getirilsin. Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz, hepimiz bir el olup Türkiye ile beraber olmalıyız."

Kaynak: TRT Haber